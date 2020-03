CORONAVIRUS | Orban: Avem nevoie de epidemiologi ca de aer. Poliţia de Frontieră să crească vigilenţa (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, a cerut Poliţia de Frontieră să crească vigilenţa la toate punctele de intrare în ţară, în contextul în care „am văzut inventivitatea unora dintre concetăţenii noştri”. A mai solicitat, totodată, un plan pentru creşterea efectivelor de epidemiologi, totul pentru ca România să gestioneze cât mai bine situația specială declanșată de noul coronavirus.

„Va trebui să creştem atenţia şi vigilenţa faţă de transportul cu maşini personale şi microbuze cu sub 9 locuri. Va trebui să mobilizaţi Poliţia de Frontieră şi DSP-urile. Să implementaţi cu eficienţă formularul nou, pentru că obiectivul nostru clar este să aflăm de unde vin oamenii, pe ce traseu şi să luăm măsurile care se impun. (...) Poliţia de Frontieră să crească vigilenţa pe toate punctele de intrare în ţară”, a declarat premierul.

