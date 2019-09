Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că niciun europarlamentar român nu a votat împotriva Rovanei Plumb, în Parlamentul European.

”Dăncilă și PSD ne-au făcut de băcănie, din nou, în Europa, în ciuda avertismentelor repetate pe care le-am lansat și a soclicitării sistematice făcute către Dăncilă de a retrage candidatul. Era evident pentru orice om cu minim bun simț că nu poți să te duci să propui candidat pentru funcșia de comisar european pe un om care a crescut în ograda lui Dragnea, care a fost implicat într-o cercetare penală legată exact de insula Belina. În toate rapoartele MCV, unul dintre punctele critice care trebuia îndeptat era acela de blocare a anchetelor penale de către Parlament. Rovana Plumb era exact în situația asta.

Să știți că a fost tratată cu bunăvoință Rovana Plumb. Nu e adevărat că s-a dus în fața unui pluton de execuție. Nu este adevărat că românii i-au făcut anticampanie. Niciun europarlamentar român nu a votat împotriva Rovanei Plumb. Întrebată fiind despre faptul că PSD-ului nu i se mai rambursează cheltuielile făcute în campania pentru europarlamentare, Rovana Plumb a spus că nu știe nimic, în condițiile în care toți europarlamentarii aveau în față revista presei. În toată presa din România apăruse această informație. Inclusiv nesinceritatea a fost taxată plus absența oricărie explicații care să stea în picioare legată de aceste neconcordanțe între declarațiile de avere. A picat pe mâna proprie”, a declarat liderul PNL.

Ludovic Orban a precizat și că, oricum, Rovana Plumb nu avea nicio șansă să treacă de audierea din Comisia de Tranport.

”Oricum, și dacă s-ar fi dus la audierea în comisia de Transport, conform procedurii, pentru a fi trecut, trebuia să obțină o majoritate calificată de două treimi. Dacă nu obține majoritatea, i se dau niște probe suplimentare. Una vizează integritatea și a doua competența în domeniu. Era repetentă la ambele capitole. Rovana Plumb nu avea nici cea mai mică șansă să treacă de audierea Comisiei de transport”, a mai spus Ludovic Orban.

Așadar, Rovana Plumb nu va fi comisar european. Propunerea Vioricăi Dăncilă a fost respinsă la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European. Europarlamentarii au audiat-o pe Plumb şi i-au cerut mai multe detalii legate de împrumuturile luate și nedeclarate. În replică, europarlamentara PSD susţine că a fost vorba despre o discrepanţă între prevederile din România cu cele de la Bruxelles.

