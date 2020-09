Ludovic Orban: Nicușor Dan e singurul care poate bate candidatul PSD, iubește Bucureștiul, are soluții și susținerea celor mai serioase partide (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, este singurul care poate învinge reprezentantul PSD, Gabriela Firea, și este singurul care are soluții pentru problemele Bucureștiului și echipe de profesioniști în spate. A mai precizat, de asemenea, că PNL și USR-PLUS au, cumulat, 53-55% din opțiunile electoratului din Capitală. Orban a mai afirmat că marile probleme ale orașului au rămas nerezolvate în cei 12 ani de când PSD a preluat administrația, or Nicușor Dan este cel cu ideile pentru rezolvarea lor.

„În spatele lui Nicușor Dan se află cele mai credibile și cele mai serioase partide la ora actuală, care beneficiază de sprijinul a 53-55% din opțiunile bucureștenilor. Noi susținem candidatura lui Nicușor Dan pentru că noi credem în Nicușor Dan, este singurul care poate bate candidatul PSD, pe de o parte. Pe de altă parte, e omul care iubește Bucureștiul, care cunoaște problemele Bucureștiului, care are cele mai bune soluții și e sprijinit de echipe extrem de competente atât din partea PNL, cât și din partea USR-PLUS.

Avem încredere în victoria lui Nicușor Dan, e o victorie fundamentală pentru a readuce Bucureștiul pe drumul cel bun. În ultimii 12 ani, de când Primăria Capitalei a ajuns pe mâinile PSD, Bucureștiul a fost într-o involuție permanentă și aproape niciuna dintre marile probleme nu a fost rezolvată. Ca atare, contăm pe victoria lui Nicușor Dan și le cerem bucureștenilor să-și concentreze votul pe Nicușor Dan, care e singurul candidat care poate să bată PSD”, a declarat Ludovic Orban.

