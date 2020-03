Orban: „Susținerea lui Nicușor Dan ne dă o garanție a susținerii USR-ului din București. El are 99% șanse să câștige” (VIDEO)

Ludovic Orban a explicat, pentru B1 TV, de ce PNL nu va merge cu propriul candidat în alegerile pentru Primăria Capitalei, ci-l va susține pe independentul Nicușor Dan. Decisivă e susținerea PNL, atât timp cât cei din USR București vor fi corecți și-l vor sprijini pe Dan, a subliniat liderul liberalilor.

„Noi am făcut un sondaj amplu în București. Aș fi preferat să putem avea garanția că vom câștiga cu un canddiat liberal. Avem cinci candidați pe care i-am testat, fiecare are șansa să câștige, dar nu oferă garanția, că e o tendință de divizare a electoratului PSD și nu știi care e evoluția în campanie”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.