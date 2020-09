Ludovic Orban: Nicușor Dan va avea sprijinul total al Guvernului. Parteneriatul dintre Executiv și Primăria Capitalei e fundamental pentru soluționarea gravelor probleme ale Bucureștiului (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat marți seară, la lansarea programului politic al PNL București, că Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, va avea sprijinul total al Guvernului, odată ce va câștiga alegerile din 27 sepembrie. Orban a insistat că parteneriatul dintre Guvern și Primăria Generală este fundamental în realizarea unor investiții de anvergură, precum cele din transport. Prim-ministrul a mai spus că, după ce Nicușor Dan va câștiga, Guvernul va transfera către Primăria Generală mai multe obiective și, împreună, vor realiza proiecte de investiții.

„Nicușor Dan va avea în Guvernul pe care îl conduc un sprijin total. Bucureștiul are nevoie de un parteneriat loial, serios, între profesioniști, între oameni care vor cu adevărat să ducă la îndeplinire proiectele. Multe dintre problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvate decânt în parteneriat cu Guvernul. Traficul. Un început de rezolvare a problemei este să scoatem traficul de tranzit din București. Pentru asta e nevoie să realizăm două obiective de investiții care sunt în curtea Guvernului.

Autostrada de centură a Bucureștiului. Suntem în 2020. În 2008, când eram ministrul Transporturilor, s-a finalizat revizuirea studiului de fezabilitate, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, am pregătit documentele de licitație. În 2008 au venit unii care din prima zi au promis că vor crește salariile profesorilor cu 50%, au fost votați și din prima zi au uitat ce au promis și PNL nu a mai fost la guvernare. A trebuit să se întoarcă PNL la guvernare ca proiectul să prindă din nou viață. Deja am dat ordin de începere a lucrăilor pe primul tronson de pe partea de sud a autostrăzii de centură. În total are 7 tronsoane. Până la fienle anului vrem să înceapă lucrările pe cele trei tronsoane din sud și să semnăm contractele de proiectare și excuție pentru tronsoanele din nord. Bucureștiul cred că e ultima capitală europeană care nu are autostradă de centură.

La finalul anului 2008 am semnat contractele de proiectare și execuție pentru lărgirea la patru benzi pentru toate tronsoanele din centura actuală rămase. Nici până azi nu a existat nicio lărgire la patru benzi. Noi a trebuit să revenim la guvernare pentru a face ce trebuia făcut în ultimii ani.

Este foarte importantă colaborarea între Primăria Capitalei și Guvern pe proiecte importante. Eu le spun găurile negre ale Bucureștiului. Abia atept să câștige Nicușor Dan Primăria Capitalei ca să am cui să predau, de exemplu, Casa Radio și să gândim împreună un proiect de anvergură. Abia aștept să vină Dan, să predăm Lacul Văcărești Primăriei Capitalei și, împreună, să generam acolo un proiect de anvergură.

Când vom avea un primar general responsabil, capabil, dedicat inteereselor bucureștenilor, cum e Nicușor Dan, ușor - ușor va trebui să dăm de la ministere active care sunt nefolosite, prost administrate și care fac mai mult rău Bucureștiului decât bine, astfel încât Primăria să gândească proiecte de dezvoltare.

Deci parteneriatul dintre Guvern și Primăria Caitalei e fundamental pentru soluționarea gravelor probleme ale Bucureștiului”, a declarat premierul Ludovic Orban, președintele PNL.

Declarația a fost făcută la evenimentul în care PNL București a prezentat programul politic ”Împreună construim Noul București – Prioritățile guvernării locale liberale.

Ludovic Orban: Nicușor Dan va avea sprijinul total al Guvernului. Parteneriatul dintre Executiv și Primăria Capitalei e fundamental pentru soluționarea gravelor probleme ale BucureștiuluiȘOC ÎN SHOWBIZ! JADOR a FURAT un ceas de 8.000 de euro dintr-un magazin. CE A URMAT, te va lăsa fără cuvinte