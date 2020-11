Guvernul Orban va crește în continuare capacitatea de tratare în sistemul sanitar, a dat asigurări premierul, luni.

Întrebat câți medici și câte paturi există în acest moment în secțiile de Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID-19, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Aceasta este o întrebare la care am să vă răspund în felul următor – și în materie de tratare în spital, noi am crescut constant capacitatea de tratare atât în secții de Terapie Intensivă, cât și în celelalte secții normale. Lucrul acesta se vede după numărul persoanelor care beneficiază de tratament în spital și în secții de Terapie Intensivă. Numai în București am adăugat Spitalul Colentina, l-am reintrodus, am decis transferul la spital COVID a Spitalului Sf. Ioan, care a intrat deja în funcțiune. Pregătim Spitalul Malaxa, unde se fac ultimele investiții pentru a putea asigura din punct de vedere tehnic alimentarea cu oxigen și circuitele conform reglementărilor sanitare. Vom continua să creștem capacitatea. La Cluj, de exemplu, a fost introdus un spital municipal. De asemenea, spitalul militar a pus la dispoziție paturi suplimentare la secții de Terapie Intensivă. La Sibiu, de asemenea, spitalul militar este pregătit și urmează să primească pacienți în secțiile de Terapie Intensivă. La Iași (...)”.

știre în curs de actualizare