Ludovic Orban: Noi am luat decizii la sfaturile domnului Rafila și ne-am trezit cu el candidat PSD. Dacă îl dai la o parte pe Rafila, îi vezi tot pe Dragnea, pe Ciolacu, pe Tudose. E o păcăleală (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că PSD a ales să deschidă lista candidaților de la Camera Deputaților cu medicul Alexandru Rafila, una dintre vocile extrem de prezente în spațiul public în contextul pandemiei de coronavirus, pentru că vor să se asundă în spatele imaginii sale. În ceea ce privește propunerile de premier anunțate de social-democrați, care au avansat nume precum Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dâncu, Ludovic Orban a spus că a veni în fașa electoratului cu doi foști prim-miniștrui care ”au eșuat lamentabil” este o ” desconsiderare” față de cetățeni.

”Noi am luat decizii la sfaturile domnului Rafila și ne-am trezit cu el candidat PSD. Îmi pare rău că a ajuns în situația de a se critica pe el. PSD-iștii l-au pus pe listă ca să se ascundă ei, cu imaginea lor deteriorată, cu tot trecutul lor dubios, cu toată percepția negativă, ca să se ascundă în spatele unui om care e mai ok, are o cotă de încredere, dar PSD e același, ei doar se ascund. Dacă îl dai la o parte pe Rafila, îi vezi tot pe Dragnea, pe Ciolacu, pe Tudose. Sunt aceiași oameni. Asta e o păcăleală pe care încearcă să o administreze PSD în stilul lor caracteristic, de fake news-uri”, a declarat șeful PNL.

În același timp, premierul i-a criticat pe cei de la PSD pentru faptul că nu au venit o propunere clară pentru funcția de prim-ministru. ”Ce partid se prezintă în alegeri cu trei propuneri de premier?”, s-a întrebat Ludovic Orban.

”Eu am tot căutat, am vrut să particip la o dezbatere, dar eu nu știu nici astăzi cine a prim-ministrul PSD, ca să pot să am o dezbatere în care să facem o comparație a programelor de guvernare. Ce partid se prezintă în alegeri cu trei propuneri de premier? Dar cum se simt ăia trei care sunt toți în propunerea de prim-ministru? (...) Ei știu că trebuie să prezinte trei premieri pentru că nu o să reziste niciun premier mai mult de un an. Oricum, să vii cu Grindeanu și cu Tudose ca premier după ce au eșuat lamentabil mi se pare o totală desconsiderare, în primul rând față de cetățeni”, a mai spus Ludovic Orban.