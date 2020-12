Ludovic Orban: Noi am propus un mecanism de creștere a salariului minim, ținând cont de inflație, productivitate și de creșterea economică / De ce planul nu e inclus în vreo reglementare (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că liberalii au pus la punct un mecanism prin care salariul minim pe economie să fie majorat ținând cont de rata inflației, de indicele de productivitate și de creșterea economică. Totuși, acest mecanism nu a fost discutat cu partenerii sociali și nici nu e cuprins încă în vreo reglementare deoarece „am guvernat în perioadă de criză, fără sprijin parlamentar”.

„În ceea ce privește salariul minim, și aici cunoașteți punctul nostru de vedere. Fiind un guvern care a guvernat în perioadă de criză, fără sprijin parlamentar, nu am ajuns să reglementăm acest lucru și să stabilim un mecanism de indexare, în colaborare cu partenerii sociali.

Pe de altă parte, noi am propus acest mecanism de creștere a salariului minim care să țină cont de rata inflației - compensarea pierdrii puterii de cumpărare - de indicele de productivitate și care să aibă un element de corecție care să depindă de creșterea economică, astfel încât orice creștere economică să ducă la o suplimentare a salariului minim. Acest mecanism nu e convenit la nivelul partenerilor sociali și nu e cuprins într-o reglementare, dar acesta este punctul nostru de vedere”, a declarat Ludovic Orban.

