Premierul Ludovic Orban a oferit vineri noi detalii despre redeschiderea piețelor. Potrivit premierului, această măsură se va implementa cu respectarea unor măsuri sanitare stricte și va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul oficial a Hotărârii de guvern și a Ordinului comun semnat de ministrul Sănătății și de ministrul Agriculturii:

"Acum avem Comitet Național pentur Situații de Urgențe. Analizăm proiectul de hotărâre al CNSU după care avem ședință de guvern în care vom adopta modificările la Hotărârea de guvern privind starea de alertă în conformitate cu decizia CNSU pentru a permite redeschiderea piețelor, în condiții de protecție sanitară. De când se publică în Monitorul oficial Hotărârea de guvern și Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agrrriculturii privind măsurile de protecție sanitară", a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat că Hotărârea prin care se cere ca toți oamenii din țară să poarte în spațiul public deschis masca de protecție se va prelungi. Aceasta expiră pe data de 9 decembrie. Dintre măsurile de restricții, singura relaxare este cea referitoare la redeschiderii piețelor.

"Suntem pe un trend descendent în ceea ce privește numărul de infectări și sunt convins că și după această suspendare, administratorii piețelor și primarii se vor implica cu adevărat pentru respectarea regulilor de protecție sanitară", a mai precizat premierul.

