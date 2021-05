Ludovic Orban: Noi nu facem reforme pentru că ne cere Comisia Europeană. Facem reforme pentru că sunt necesare și sunt prevăzute în programul de guvernare (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că în spațiul public sunt vehiculate informații inexacte cu privire la reformele cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o conferință de presă susținută, marți, la Parlament, liderul liberal a subliniat că Guvernul face reforme pentru că acestea sunt prevăzute în programul de guvernare, nu pentru că sunt cerute de Comisia Europeană.

”Apar foarte multe informații în media care nu sunt conforme cu realitatea multe dintre ele. Încep prin a vă spune că reformele pe care le face Guvernul condus de premierul Florin Cîțu sunt reformele care sunt prevăzute în programul de guvernare. Noi nu facem reforme pentru că ne cere Comisia Europeană. Facem reforme pentru că sunt necesare pentru România și avem prevăzute aceste reforme în programul de guvernare. România Educată, reforma pensiilor publice, reforma în domeniul salarizării publice, în domeniul justiției, repararea tuturor stricăciunilor făcute în legislatura trecută. Toate aceste reforme le facem pentru că e nevoie.

Sigur că în PNRR printre elementele care sunt urmărite de către Comisia Europeană există și partea de reforme. Așa este regulamentul în baza căruia fiecare țară prezintă un PNRR care cuprinde și niște reforme”, a spus Ludovic Orban.

