Premierul și ministrul Muncii au făcut noi precizări cu privire la mecanismul de șomaj tehnic pentru angajații la stat, în cadrul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul Victoria. Violeta Alexandru l-a asigurat pe Ludovic Orban că prima schiță a proiectului de act normativ este gata și că o va lansa spre actorii relevanți pentru consultare.

„Aici trebuie să vă spun câteva cuvinte. Cred că solidaritatea trebuie să se manifeste în astfel de situații. Toți trebuie să preluăm pe umerii noștri din greutatea crizei care este provocată de această epidemie. La ora actuală, sunt peste 1,5 milioane de angajați din mediul privat, la care putem adăuga toți cei care au activități în cadrul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale sau alte forme de activitate ale profesiilor liberale. Practic, nu putem să lăsăm numai pe umerii lor suportarea acestei crize și, din cauza asta, am hotărât împreună cu ministrul Muncii și ministrul Finanțelor să găsim o soluție ca și în sectorul public să existe o preluare a acestei greutăți, printr-o formă de solidaritate, un mecanism pe care l-am gândit și din rațiuni epidemiologice, pentru a reduce riscul de răspândire, care e un mecanism simplu. În instituțiile publice, angajații vor fi împărțiți, să spun, în jumate, pe fiecare birou, serviciu, direcție, astfel încât să se asigure funcționalitatea instituțiilor, ministere, agenții, primării, consilii județene. Jumătate dintre angajați lucrează 15 zile și restul de 15 zile din lună... practic 10 zile lucrează și restul rămân într-o formă echivalentă șomajului tehnic. În perioada în care jumătate stă în șomaj tehnic, lucrează cealaltă jumătate. Practic, perioada de 15 zile echivalează cu perioada de izolare, timp în care se manifestă virusul la persoanele care sunt infectate și în acest fel putem să și diminuăm răspândirea virusului. Pe de altă parte, această procedură urmând să asigure funcționalitatea instituțiilor, asigurarea serviciilor către cetățenii români, cu atât mai mult cu cât am adoptat OUG prin care toate instituțiile publice au obligația de a comunica online cu cetățenii, cu companiile, cu partenerii”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, i-a transmis premierului Ludovic Orban că va putea consulta o primă versiune la începutul săptămânii viitoare.

„În primul rând, vă confirm faptul că prima variantă a ordonanței care vizează șomajul tehnic la nivelul sistemului public este gata. În zilele următoare, în perioada următoare voi circula varianta pe care Ministerul Muncii o propune și o voi discuta cu toți colegii din Guvern, care își cunosc domeniile de activitate. (...) Vom avea consultări și cu partenerii sociali, vom fi transparenți cu privire la intențiile pe care le avem și care se referă la perioada stării de urgență”, a afirmat Violeta Alexandru.

