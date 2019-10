Ludovic Orban: ”Sunt optimist, cred că vom reuși să trecem noul guvern” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat optimist în privința șaselor ca guvernul pe care îl va forma să treacă de votul din Parlament.

Liderul PNL a refuzat însă să facă precizări referitoare la componența viitorului cabinet, precizând că echipa guvernamentală va fi anunțată după negocierile cu celelalte formațiuni politice.

”PNL are foarte mulți oameni competenți cu experiență, cu un background profesional potrivit, care sunt pregătiți să servească interesul public.

Pașii următori sunt negocierile politice. Nu pot să vă prezint înainte de debutul negocierilor politice nume de candidați.

Vom purta discuții cu toate formațiunile politice care sunt participante la efortul de susținere a moțiunii de cenzură. (...) În momentul în care vom finaliza negocierile politice vom publica lista cabinetului. Definim calendarul care va depinde de disponilibitatea de timp pe care o vom stabili cu formațiunile politice cu care vrem să discutăm”, a declarat Orban.

Întrebat dacă se confirmă informațiile potrivit cărora Victor Ponta ar putea primi funcția de președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban a răspuns: ”Vom vedea în cadrul discuțiilor care sunt punctele de vedere, opiniile posibililor parteneri și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun”.

De asemenea, întrebat dacă este pregătit PNL de posibilitatea în care nu se va obține majoritatea necesară în Parlament pentru instalarea noului guvern, Orban a răspuns: ”Eu sunt optimist. Deja față de moțiunea de cenzură am câștigat zece voturi. (...) Ne dorim un guvern de 15-16 ministere și cred că așa va fi. (...) Eu am încredere că partenerii care au contribuit alături de noi la căderea guvernului vor fi deschiși și vor înțelege necesitatea de a vea un guvern legitim, stabil, care să rezolve marile probleme cu care ne confrubntîăm astăzi. Orice întârziere în învestirea guvernului nu face altceva decât să perpetueze PSD la putere, să o mențină la Palatul Victoria pe Vasilica Viorica Dăncilă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.