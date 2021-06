Ludovic Orban: Nu consider necesară o remaniere. Am încredere în toţi miniştrii PNL, cred că și-au făcut datoria (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat în această funcție, a declarat că, în opinia sa, nu e necesară o remaniere guvernamentală. Orban a punctat că are încredere în toți miniștrii liberali, inclusiv în cei care și-au arătat susținerea pentru contracandidatul său în cursa internă din partid, premierul Florin Cîțu.

Ludovic Orban nu crede că se impune o remaniere guvernamentală

„De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial. Din punctul meu de vedere, miniştrii PNL şi-au făcut datoria. De altfel, e şi prematur după nici şase luni de guvernare să te apuci să faci remanieri. Dacă cineva gândeşte o remaniere, trebuie să spună cu voce tare.

Eu nu am auzit de o remaniere şi nu consider că e necesară, pentru că am încredere în toţi miniştrii PNL, inclusiv cei care îl sprijină pe premierul Florin Cîţu”, a declarat Ludovic Orban aflat, duminică, la Piatra Neamţ.

Orban a atras apoi atenția că nu este corect ca vreun liberal să fie schimbat din vreo funcție pentru că și-a exprimat o opțiune vizavi de competiția internă din PNL. El s-a referit la cazul inspectorului şcolar general din Brăila, care a fost demis pentru că s-a declarat de partea sa: „E un lucru care nu poate fi acceptat. Pentru simplul fapt că e susţinătorul meu. Fără să existe niciun motiv imputabil pentru decizie, să fie înlocuit cu altcineva care a fost inspector general adjunct din partea ALDE şi care a candidat din partea PMP la Consiliul municipal Brăila”.