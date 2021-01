Ludovic Orban: Nu e nicio întârziere cu bugetul. Nu vor fi creșteri de taxe și impozite

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, a declarat, marți, că nu există nicio întârziere cu proiectul de buget pe 2021, mai ales că Guvernul este unul nou învestit, de coaliție, care necesită „negocieri mult mai complexe”. El a mai precizat că, din câte știe, nu vor fi creșteri de taxe și impozite anul acesta.

„Din câte știu, nu există nicio creștere de taxe și impozite. Construcția bugetului se realizează...nu e o întârziere. Guvernul a spus că va finaliza proiectul până la debutul sesiunii parlamentare. E un Guvern nou, de coaliție și vă dați seama că discuțiile sunt un pic mai compleze. Eu am încredere că Guvernul va finaliza proiectul și că va fi trimis la aprobare în Parlament.

Evident că construcția bugetară e afectată de ținte privind deficitul, necesitatea de a asigura resurse pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri UE, de necesitatea de a avea resurse pentru restul programelor, inclsuiv cele pentru mediul de afaceri.

Prefer să nu mă refer la proiectul de buget până nu e adoptat de Guvern”, a declarat Orban.

Întrebat de unde vom strânge bani la buget pentru a face față cheltuielilor, Orban a răspuns: „Cu siguranță ne dorim o îmbunătățire a colectării. Printre obiective e și cel al digitalizării a ANAF, a Ministerului Finanțelor. Avem proiectul de digitalizare a facturilor care poate duce la o creștere semnificativă a încasării la TVA, că suntem una dintre țările cu cele mai slabe colectări. O combatere a evaziunii fiscale... Practic, vă dați seama că un proiect de buget al unui Guvern de coaliție nou învestit necesită negocieri mult mai complexe”.

Știre în curs de actualizare

