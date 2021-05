Ludovic Orban: Nu este adevărat că vrem să creștem vârsta de pensionare. Este adevărat că orice creștere de pensie nu mai trebuie să fie din burtă (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, dă asigurări că Guvernul de coaliție nu pregătește o majorare a vârstei de pensionare. Într-o conferință de presă susținută, marți, la Parlament, Orban a vorbit despre proiectul prin care cei carevor să continue să muncească și după ce au ajuns la vârsta de pensionare pot face această opțiune.

”Am văzut că au apărut informații că vrem să creștem vârsta de pensionare. Nu este adevărat că vrem să creștem vârsta de pensionare. Sigur, există un proiect de lege care permite acelora care vor să lucreze după vârsta de pensionare să nu mai treacă prin exercițiul umilitor, an de an, să ceară voie conducătorului instituției sau angajatorului să-i dea voie să lucreze după pensie și conferim acest drept pentru persoanele care sunt în putere și care vor să lucreze. Nu vom crește vârsta de pensionare obligatorie”, a spus Ludovic Orban, la scurt timp după ce și ministrul Muncii, Raluca Turcan, a făcut clarificări pe această temă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.