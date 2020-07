Ludovic Orban nu exclude amânarea alegerilor locale: Nu ne dorim asta, dar dacă va fi necesar suntem pregătiți pentru orice măsură pentru a apăra sănătatea populației (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că în cazul în care situația epidemiologică o va impune, alegerile locale, programate pentru data de 27 septembrie și amânate deja în contextul pandemiei de coronavirus, ar putea fi din nou amânate. Șeful Guvernului a precizat că aceasta nu este o varianta de dorit, însă dacă vaa fi necesar, autoritățile sunt pregătite să recurgă și la această măsură pentru a limita răspândirea virusului.

”Problema este dacă derularea coampaniei electorale și organizarea alegerilor creează un risc epidemiologic suplimentar sau nu. Fac apel către toate formațiunile politice și toți liderii să nu mai facă campanie electorală pe tema epidemiei. Avem nevoie de solidaritate, de mesaje coerente și de o mobilizare a tuturor liderilor politici, formațiunilor politice, primarilor pentru a putea lupta contra acestei epidemii.

În măsura în care se constată că nu există riscuri suplimentare din punct de vedere epidemiologic, se pot derula alegerile. Decizia referitoare la alegeri aparține numai Guvernului și PNL. Data alegerilor este stabilită prin vot, aproape unanim, în urma unor consultări făcute cu toți liderii politici. Să nu uităm că am mai amânat o dată alegerile. E vorba și de legitimitate, și de democrație. Nu ne dorim să ajungem în situația în care să discutăm despre amânarea alegerilor, dar dacă va fi necesar suntem pregătiți pentru orice măsură pentru a apăra sănătatea populației”, a spus Ludovic Orban.

