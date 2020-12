Ludovic Orban: „Nu exista o altă formulă de guvernare posibilă” (VIDEO)

Președintele Partidului Liberal Național (PNL), Ludovic Orban, a declarat, miercuri seară, după ce Guvernul Cîțu a primit încrederea Parlamentului, că nu exista o altă formulă de guvernare posibilă.

„Nu exista o altă formulă de guvernare posibilă. Celelalte două formațiuni reprezentate în Parlament nu pot, nu au capacitatea, să genereze o guvernare și nu pot fi partenerii noștri pentru că sunt cu totul și cu totul tributari unor mentalități din trecut și tributari unor metehne care au făcut rău societății românești”, a afirmat liderul PNL.

Ludovic Orban, despre coaliție: Am trecut peste diferențe, am câștigat încredere unul în celălalt și am arătat capacitatea de ne uni pentru binele României

Totodată, acesta a vorbit despre coaliția majoritară și a explicat că liberalii au purtat negocieri cu partenerii cu care împărtășesc „afinități”.

„Au fost negocieri dificile, pentru că a trebuit să armonizăm programele de guvernare cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor și să asigurăm prin programul de guvernare răspunsul cel mai corect la așteptările oamenilor și menținerea principalelor angajamente de reformă pe care le-am luat în cadrul campaniei electorale”, spune președintele Camerei Deputaților.

„În urma alegerilor din 6 decembrie, Partidul Național Liberal a avut o decizie clară, de a se implica în negocieri pentru formarea unei coaliții responsabile și capabile să dea cele mai potrivite răspunsuri pentru multiplele crize cu care se confruntă România. Am început negocierile cu partenerii cu care avem afinități. Este vorba de partenerii din USR-PLUS, UDMR, de asemenea am purtat discuții cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Au fost negocieri dificile, pentru că a trebuit să armonizăm programele de guvernare cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor și să asigurăm prin programul de guvernare răspunsul cel mai corect la așteptările oamenilor și menținerea principalelor angajamente de reformă pe care le-am luat în cadrul campaniei electorale. Iată că într-un timp scurt ne-am înțeles, am trecut peste diferențe, am câștigat încredere unul în celălalt și am arătat capacitatea de a ne uni pentru binele României”, a mai declarat Ludovic Orban.

Amintim că premierul desemnat Florin Cîțu și miniștrii propuși pentru formarea noului Guvern au primit încrederea Parlamentului. Cabinetul coaliției formate de PNL, USR-PLUS și UDMR a fost votat, miercuri, de 260 de deputați și senatori, în condițiile în care i-ar fi fost de ajuns 228 de voturi pentru a trece cu bine de votul de învestitură.

