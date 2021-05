Ludovic Orban a declarat luni că nu există resurse care să permită încă o creștere a alocațiilor în acest an. De asemenea, acesta a sugerat că există neînțelegeri în coaliție, după ce în Senat a fost votat amendamentul care a elimintat cea de-a doua majorare a alocațiilor, însă la Cameră demersul a fost blocat:

“Nu s-a mai întâmplat nimic pentru că au apărut păreri. N-aș vrea să comentez. Sunt convins că vom ajunge la o soluție. PNL și nu doar PNL, majoritatea acestei coaliții a hotărât ca o formă la Senat în care creșterea alocațiilor s-a făcut numai de la 1 ianuarie. Să fim cinstiți, nu mai există resurse să ne mai permitem încă o creștere a alocației în cursul acestui an, dacă vrem să creștem și la anul. Ca atare, noi susținem formula de creștere a alocațiilor care s-a făcut la 1 ianuarie să nu se mai facă de la 1 iunie, să se facă de la anul”, a spus Lodovic Orban.

Întrebat dacă există disensiuni în legătură cu acest subiect în coaliție, Ludovic Orban a precizat: “Nu comentez. Să se exprime public. Aș prefera să se exprime public dacă nu sunt de acord”.

