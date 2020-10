Ludovic Orban: Nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de îngrijiri. E necesară implicarea medicilor de familie (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, creşterea capacităţii de testare pentru coronavirus, precum şi a capacităţii de răspuns a Direcţiilor de Sănătate Publică. Orban a mai solicitat, în debutul ședinței de Guvern de miercuri, implicarea medicilor de familie în evaluarea stării de sănătate a infectaților cu SARS-CoV-2 care nu au nevoie de îngrijiri spitaliceşti.

Premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, implicarea medicilor de familie în lupta cu epidemia de coronavirus. Șeful Guvernului vrea ca medicii de familie să evalueze starea de sănătate a persoanelor infectate cu coronavirus care nu au simptome, astfel încât acestea să nu mai aglomereze spitalele.

„Avem nevoie de implicarea medicilor de familie. Cine nu are simptome, cine nu are în mod evident nevoia de a i se evalua starea de sănătate, nu trebuie să se ducă la spital neapărat. Poate medicul de familie sau un medic de la DSP să îl evalueze. Nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de evaluarea stării de sănătate sau de îngrijiri spitaliceşti, lăsând persoane care poate au nevoie de îngrijiri spitaliceşti să aştepte”, a declarat Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern.

Pe 11 octombrie, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, declara că asimptomaticii care nu au comorbidităţi vor fi evaluaţi la domiciliu, pentru a nu mai aglomera spitalele: „În acest moment, tot ce înseamnă asimptomatici cu un test pozitiv merg şi aglomerează unităţile de primire de urgenţe. Evaluarea pe care o vom face săptămâna viitoare, chiar luni vom avea această întâlnire, asimptomaticii vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţiile paraclinice. (...) Avem pregătită în acest sens inclusiv o colaborare cu medicii de familie”.

„Numărul de pacienţi care sunt trataţi în secţiile de terapie intensivă este mai mare decât numărul pacienţilor care sunt în ventilaţie mecanică. Trebuie să se facă o evaluare şi mai ales să se prevadă această zonă intermediară, să nu existe nicio persoană care să aibă nevoie de ventilare mecanică și să nu aibă această posibilitate”, a continuat Orban.

