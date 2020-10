Ludovic Orban: Nu vom crește taxele și impozitele. O spun din nou, pentru că odată la două zile apare câte o năzdrăvănie (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a dat vineri asigurări, din nou, că liberalii nu vor majora taxele și impozitele, așa cum acuză PSD.

„În ceea ce privește fiscalitatea, o spun din capul locului că nu vom crește taxe și impozite. O mai spun o dată pentru că văd lansate odată la două zile apare câte o năzdrăvănie care e preluată fără să aibă niciun fel de legătură.

Susținem categoric cota unică de impozitare și nu vom majora taxe și impozite. E împotriva obiectivului funamental al Guvernului, anume de a accelera relasarea economică. Pentru asta nu poți să pui bariere de tip fiscal în relansarea companiilor și în ce privește taxarea muncii.

Dimpotrivă, avem foarte multe programe de sprijin al companiilor, atât IMM-uri, cât și companii mari. Am gândit un întreg sistem de realizare de noi investiții private, fie de investitori români, fie de investitori străini. Vom veni și cu alte msăuri de susăținere pentru mediul de afaceri.”, a declarat șeful Guvernului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.