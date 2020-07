Ludovic Orban: Nu vrem să mai introducem nicio restricție, ci să continuăm relaxarea. Românii să respecte regulile, pentru că avem de-a face cu un virus periculos (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a reiterat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că obiectivul Guvernului este să nu mai instituie nicio restricție și să continue cu măsurile de relaxare. Totuși, el a mărturisit că autoritățile sunt îngrijorate de creșterea numărului de cazuri de COVID-19 și a explicat că avem „de-a face cu un virus foarte periculos”.

