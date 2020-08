Ludovic Orban: Numărul de restricții este mic și nu ne dorim altele mai drastice. Am avut zeci de mii de români, fie bolnavi, fie contacți, pentru care n-am putut să dispunem nicio măsură (VIDEO)

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a comentat situația epidemiologică din România, unde pentru a 12-a zi la rând au fost anunțate peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19, și a subliniat că „numărul de restricții este destul de mic în momentul de față”, reiterând că Guvernul nu dorește să impună măsuri mai drastice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.