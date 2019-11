Ludovic Orban: ”Este o prioritate pentru PNL procedura de numire a procurorilor-șefi a parchetelor” (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat, luni, că una dintre prioritățile guvernului pe care îl va conduce este numirea procurorilor-șefi ai parchetelor.

"Reprezintă o prioritate pentru PNL procedura de numire a procurorilor-șefi a parchetelor. Cătălin Predoiu, după preluarea portofoliului, va prezenta procedura. Va fi o procedură transparentă, prin care orice magistrat va putea fi evaluat corect”, a declarat Ludovic Orban, după ce cabinetul său a primit votul de încredere în Parlament.

Guvernul Orban a trecut cu 240 de voturi ”pentru”, în condițiile în care numărul minim de sufragii era de 233.

