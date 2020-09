Prim-ministrul României, Ludovic Orban, susține că din analizele autorităților reiese „clar” că riscul cel mai mare de de contractare a COVID-19 a fost la nunți și la botezuri, „la care nu s-au respectat regulile de protecție”. Totodată, el a atras atenția și la transportul public, despre care spune că a fost „al doilea factor de risc”. În acest context, premierul a cerut intensificarea acțiunilor de control.

Ludovic Orban, despre riscul de îmbolnăvire la nunți, botezuri și în transportul public

„Riscul cel mai mare de infectare a fost la nunți, botezuri, alte tipuri de evenimente, la care nu s-au respectat regulile. Al doilea factor de risc a fost transportul, mai ales cei intrajudețean, interjudețean și spre și dinspre platformele industriale. Am cerut intensificarea controalelor. (...) Am cerut Comitetelor județene, acolo unde situația o impune, să impună carantinarea de localități sau de zone. Cât despre comunicarea publică, am cerut prefecților ca, după depunerea jurământului de către primari, să ceară primarilor să se implice. Până la locale, mulți primari s-au temut să ia decizii și să impună măsuri. Acum primarii sunt aleși, au deplină autoritate și avem nevoie de implicarea lor”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară.

Peste 2.100 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național

România a înregistrat un nou record negativ pe fondul crizei sanitare miercuri, când Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 2.158 de cazuri noi de COVID-19. Potrivit autorităților, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, 127.572 de persoane au fost diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 la nivel național. Dintre acestea, 102.476 au fost declarate vindecate. Totodată, țara noastră a contabilizat 4.825 de decese legate de această boală infecțioasă.

Medicul Emilian Imbri a comentat evoluția epidemiei, în exclusivitate pentru B1.RO.

„Eu cred în continuare că va mai crește numărul, însă e doar o zi în care am avut 2158 de cazuri. Dacă mai țineți minte a fost o zi acum două săptămâni, când a fost peste 1800 de cazuri. Și atunci am vorbit doar despre o singură zi. A doua zi numărul a scăzut la 1.600 și nu a mai apărut 1800. Haide să vedem dacă mâine avem din nou peste 2000 de cazuri. Dacă apar trei zile la rând, atunci începem să ne gândim la faptul că e o alarmă. Nu intrăm încă în starea de foc, dar este o alarmă. Trebuie să fim prudenți. Cei care coordonează sistemul de sănătate va trebui să se gândească la planurile de extindere a zonei COVID, a zonei de internare și există spitale care pot să intre în acțiune.Sigur că dereglăm activitatea pe alte planuri, dar dacă va fi nevoie. Cred că asta se va întâmpla”, a afirmat Emilian Imbri.