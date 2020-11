Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a felicitat-o luni pe Maia Sandu, care a câștigat duminică primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, impunându-se în fața președintelui în exercițiu, Igor Dodon, pe care îl va înfrunta în turul al doilea, în data de 15 noiembrie.

„Vreau să o felicit pe Maia Sandu pentru câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. De asemenea, îmi exprim convingerea că va fi respectată democrația, că alegerile în turul II se vor desfășura în condiții de legalitate și de respectare a dreptului la vot a fiecărui cetățean din Republica Moldova. De asemenea, transmit un mesaj de încredere în faptul că Maia Sandu este candidatul la funcția de președinte care poate să garanteze o Republică Moldova în care se respectă drepturile omului, în care fiecare om are șansa la o viață mai bună, o Republica Moldova care se va duce mai ferm pe traiectoria europeană, pe traiectoria unei dezvoltări economice și a unei acțiuni de respectare a tuturor standardelor europene în materie de calitate a vieții”, a subliniat prim-ministrul Ludovic Orban.

