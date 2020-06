Premierul Ludovic Orban a anunţat că o sută de ventilatoare dintr-un lot de două sute, care au ajuns joi în România din Statele Unite ale Americii, vor intra în stocul strategic naţional. Șeful Executivului a mai spus că este foarte important ca România să crească în viitorul apropiat numărul de paturi cu ventilatoare din spitale, astfel încât autorităţile să fie pregătite pentru orice situaţie, inclusiv pentru un al doilea val al epidemiei de Covid-19, anunțat de specialiști pentru această toamnă.

