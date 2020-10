Ludovic Orban: Obiectivul Guvernului, creșterea capacității de testare COVID la peste 50.000 de teste pe zi

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe susținută la Iași, că obiectivul autorităților nu este lockdown-ul, ci creșterea capacității de testare la peste 50.000 de teste pe zi. Afirmația prim-ministrului vine în ziua în care România a înregistrat un nou record negativ în privința noilor cazuri de infectare cu coronavirus - 5.028 – la un număr de 35.351 de teste prelucrate.







Covid-19. Ludovic Orban vrea testarea a peste 50.000 de persoane zilnic





Ludovic Orban a spus că "iluzia testării în masă este vândută de către PSD de la începutul pandemiei". Obiectivul Guvernului este creşterea capacităţii de testare pentru COVID-19 la peste 50.000 de teste pe zi, susține acesta.

"La ora actuală testarea se face prin intermediul aparatelor Real Time PCR. Noi am crescut constant, de la câteva sute de diagnostice pe zi, la peste 35.000 de diagnostice. Capacitatea în momentul de faţă depăşeşte 40.000 de teste care pot fi efectuate zilnic. Obiectivul nostru este să creştem capacitatea de testare la peste 50.000”, a susținut premierul Ludovic Orban.

În acest moment, testele Covid-19 se fac la cerere, fie în funcţie de definiţia de caz, fie contracost.

"După cum vedeţi, a crescut numărul de teste zilnice. Săptămâna asta am avut peste 35.000 de teste în ultimele trei zile. Şi vom creşte capacitatea. Această creştere a capacităţii de testare a urmărit nevoia de testare. Dar nu putem să ne apucăm să ne ducem să testăm la o scară de bloc, cum promiteau unii. Noi testăm când avem definiţie de caz şi, evident, orice cetăţean care vrea să se deplaseze într-o altă ţară sau care vrea să se testeze dintr-un motiv sau altul o poate face contracost”, a adăugat Orban.









Peste 3 milioane de teste Covid-19, prelucrate de la începutul epidemiei de coronavirus

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.002.800 de teste. Dintre acestea, 35.351 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.018 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.333 la cerere.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 5.887 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 23 octombrie.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 5.028 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate de la debutul epidemiei pe teritoriul României a urcat la 201.032, cu precizarea că 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. Potrivit autorităților, încă 82 de decese legate de această boală infecțioasă au fost înregistrate pe un interval de 24 de ore, iar numărul persoanelor depistate pozitiv internate în secțiile de Terapie Intensivă din țară este de 782.

Pe teritoriul României, 24.199 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.725 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 50.658 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 52 de persoane.

