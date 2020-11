Ludovic Orban: Obiectivul nostru e de a asigura, în următorii 4 ani, o dezvoltare economică fără precedent a României, cea mai mare creștere dintre țările UE (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat, luni dimineață, că PNL își va lansa programul de guvernare, cel mai probabil, duminică. Liderul liberalilor a precizat că obiectivul lor este acela „de a asigura în următorii patru ani o dezvoltare economică fără precedent a României, cea mai mare creștere dintre țările UE”.

„În ce privește campania electorală, pregătim programul de guvernare pe care îl vom lansa, cel mai probabil, duminică. E angajamentul nostru față de români să dezvoltăm România, să dezvoltăm toate resursele pe care le avem la dispoziție. În primul rând, resursa umană, cea mai valoroasă resursă.

Totul, pentru a asigura o creștere economică rapidă, pentru a susține programul de investiții pe care l-am lansat deja. Obiectivul nostru e de a asigura, în următorii patru ani, o dezvoltare economică fără precedent a României, cea mai mare creștere economică dintre țările UE și transformarea României într-o țară dezvoltată cu un nivel de venit cât mai apropiat de nivelul mediu al UE”, a declarat, luni dimineață, premierul Ludovic Orban.

