Ludovic Orban: Obiectivul nostru e să câștigăm alegerile parlamentare și să formăm Guvernul. PSD încă e un pericol (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că obiectivul partidului pe care îl conduce este câștigarea alegerilor parlamentare și formarea noului Guvern. El a mai afirmat că organizarea acestui scrutin nu va constitui o problemă pentru sănătatea publică, atât timp cât regulile anti-coronavirus vor fi respectate atât în campnaia electorală, cât și în ziua votului.

„Pe 18 va avea loc Biroul Politic Național, unde vom valida listele conform statutului. După 20, data depunerii semnăturilor la BEC, pe 20 și 21 va urma depunerea listelor de candidați în fiecare circumscripție electorală. Am stabilit și alte detalii legate de graficul campaniei și legate de respectarea normelor sanitare.

Obiectivul nostru e să câștigăm alegerile și să formăm Guvernul. După cum s-a văzut la locale, PSD încă e un pericol. Vom face o campanie intensă în care vom prezenta proiectele noastre și vom convinge românii că PNL e opțiunea cea mai bună pentru modernizarea României”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a precizat apoi că el va candida în București.

Întrebat dacă pe lista de candidați a PNL va figura și Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, care a fost implicat și într-un scandal de pe urma căruia s-a ales cu porecla ”Grindă”, Orban a răspuns: „Ce scandaluri? Până una alta, a fost grinda de care a dat cu capul Oprișan (Marian Oprișan, baronul PSD de Vrancea care tocmai a pierdut șefia Consiliului Județean Vrancea)”

Întrebat dacă PSD-iștii care nu au votat moțiunea de cenzură își vor găsi loc pe listele PNL, acesta a răspuns: „Nu pot să vă spun până nu sunt votate în organismele statuare candidaturile”.

A precizat, însă, că Sorin Câmpeanu și Daniel Constantin „cu siguranță vor candida".

Orban a mai spus că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și-a manifestat dorința de a candida. Tătaru conduce filiala din Vaslui a PNL.

Șeful Guvernului a dat asigurări că, după alegerile parlamentare, nu va exista o creștere îngrijotătoare a cazurilor de coronavirus, atât timp cât regulile sanitare sunt respectate atât în timpul camaniei electorale, cât și în ziua scrutinului.

„Derularea campaniei și a votului nu prezintă risc suplimentar de infectare dacă sunt respectate regulile de protecție sanitară și dacă se organizează ziua votului ca la alegerile locale”, a punctat el.

