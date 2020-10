Ludovic Orban: Obiectivul nostru este să creștem pensiile, să creștem veniturile românilor, dar să creștem pe baze reale (VIDEO)

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, susține că obiectivul Guvernului este majorarea pensiilor, dar că acest lucru trebuie să se întâmple „pe baza dezvoltării economice” a țării. „Orice creștere care nu poate fi susținută din punct de vedere al veniturilor bugetare este o creștere care până la urmă face rău”, a subliniat premierul liberal.

