Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a depus și el o coroană de flori la Troița din Piața Universității, sâmbătă, la slujba de pomenire a eroilor martiri căzuți în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Revoluționarii prezenți la kilometrul 0 al marilor victorii românești, Piața Universității, i-au mulțumit premierului pentru prezența sa și au cerut dreptate în dosarul Revoluției, unde Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu sunt acuzați de crime împotriva umanității.

„Vă mulțumim că ați venit”, a spus unul dintre oamenii din Piață. „Ne-ați scăpat de ciuma roșie”, a spus un altul.

