Ludovic Orban: Opțiunea noastră este pentru un guvern cu o majoritate parlamentară cât mai stabilă și cât mai largă. Îmi doresc să păstrez un guvern cât mai suplu, cu un număr cât mai mic de portofolii (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că, în cazul unei victorii la alegerile legislative din 6 decembrie, PNL și dorește să formeze un guvern, susținut de o majoritate parlamentară ”cât mai stabilă și cât mai largă”. Prezent joi seară în platoul emisiunii ”Dosar de politician”, prim-ministrul a declarat că vrea ca viitorul cabinet de miniștri să fie ”cât mai suplu”, însă acest lucru va depinde și de negocierile care vor avea loc și cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice.

”Opțiunea noastră clară este pentru un guvern cu o majoritate parlamentară cât mai stabilă și cât mai largă, iar dacă se poate ajunge la o înțelegere de sprijin parlamentar pentru o majoritate calificată de două treimi, ar fi foarte util pentru că este clar că va trebui să facem o reformă constituțională”, a declarat Ludovic Orban.

În ceea ce privește guvernul care se va forma după alegerile din 6 decebrie, liderul PNL spune că își dorește ”un cabinet cât mai suplu”.

"Evident că dorinţa mea e să fie un cabinet cât mai suplu. Noi am redus numărul de miniştri de la 28, 29, câţi erau, la 16 ministere şi nu am reuşit să finalizăm concentrarea şi în materie de agenţii, autorităţi, oficii. Încă se mai pot realiza simplificări, concentrări de entităţi publice, astfel încât să facem administraţia mult mai eficientă, mult mai suplă. Procesul va continua. Sigur, negocierile în sine probabil vor presupune, vedem ce vor cere partenerii cu care negociem. În ce mă priveşte pe mine, eu doresc să păstrez un guvern cât mai suplu, cât mai simplu, cu un număr cât mai mic de portofolii, pentru că orice împrăştiere a portofoliilor poate să genereze foarte multe disfuncţionalităţi în gestiunea unor portofolii care, de fapt, au interacţiuni şi cu alte domenii şi se calcă pe bătături diferite ministere, ministere nou înfiinţate încearcă să-şi extindă... adică se creează aşa o luptă surdă interdepartamentală care poate să afecteze eficienţa funcţionării aparatului guvernamental”, a mai spus Ludovic Orban.

În acest context, Orban a susținut că PNL va câștiga alegerile parlamentare de duminică, iar scorul pe care îl vor înregistra liberalii va depinde de prezența la vot.

"Partidul Național Liberal va câștiga alegerile, scorul cu care va câștiga alegerile depinde de prezența la vot, de mobilizarea oamenilor care într-adevăr vor să implementeze un plan adevărat de dezvoltare al României. Am încredere că va fi o prezență bună și oamenii vor susține planul de dezvoltare al României, prezentat de Partidul Național Liberal", a mai spus Orban.

Despre o victorie clară a liberalilor la scrutinul din 6 decembrie a vorbit recent și europarlamentarul Rareș Bogdan, care a adăugat că PNL va guverna în următorii patru ani alături de PMP și USR.

”Astăzi, prezența la vot e între 35% și 37%, pe sondaje. Noi sperăm la o prezență la vot care să se apropie de 40%. Fiecare vot în plus aduce un avantaj PNL”, spunea Rareș Bogdan, miercuri, tot la ”Dosar de politician”.

