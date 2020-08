Ludovic Orban: Orice creștere a punctului de pensie mai mare de 14% se va întoarce împotriva României și a fiecărui pensionar

Prim-ministrul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre planurile Guvernului de a majora punctul de pensie cu un procent de 14%, explicând că „orice creștere mai mare nu va putea fi susținută, se va întoarce împotriva României”.

Întrebat dacă PNL va ataca la Curtea Constituțională a României o eventuală tentativă a PSD de a abroga articolul care majorează punctul de pensie cu 14%, premierul a răspuns: „Veti ataca la CCR? Cu siguranță. Aș vrea să mai spun încă o dată. Am luat o decizie grea. Creșterea punctului de pensie cu 14% și creșterea cu un procent similar a pensiilor sociale, cum sunt cunoscute, deci e vorba de un milion de pensii sociale, de la 704, la 800, a fost o decizie extrem de grea. A trebuit să calculăm, să analizăm, să facem evaluări. Este maximul posibil! Orice creștere mai mare nu va putea fi susținută, se va întoarce împotriva României. Până la urmă, se va întoarce împotriva fiecărui pensionar. Dacă mărești mai mult pensiile decât îți permite efectiv bugetul, iar bugetul se bazează pe capacitatea economiei efective de a produce veniturile... dacă mărești mai mult bugetul, se întâmplă două lucruri. Ori nu mai poți să plătești pensiile și, din păcate, dacă ei insistă pe această absurditate, vă spun de acum, agențiile de rating ne vor retrograda, toate finanțările se vor scumpi și nu se vor scumpi finanțările numai pentru stat, ci se vor scumpi toate finanțările pentru mediul privat, toate companiile vor fi afectate negativ de o retrogradare a ratingului României, care e clar că se va produce dacă nu rămâne măsura pe care am stabilit-o noi, iar acest lucru va declanșa – ținând cont de perioada următoare, în care, gândiți-vă, noi trebuie să creștem bugetul de cofinanțări pentru a absorbi aceste fonduri europene, trebuie să creștem bugetul de cofinanțări de șase sau de șapte ori în 2021, 2022, 2023”.



Este majorarea maximă pe care Guvernul a putut s-o facă, susține premierul





„Sunt un om care iubesc părinții, mi-am iubit bunicii, am fost tot timpul apropiat de cei care au muncit o viață și acum merită o pensie decentă și o viață lipsită de griji la bătrânețe. Pe de altă parte, am făcut maximul posibil. Acestea sunt resursele de care dispunem. Totuși, am făcut o majorare mare dacă stăm și ne uităm la istoria majorării punctului de pensie. În sumă absolută, ca și creștere a punctului de pensie, cred că e cea mai mare creștere a punctului de pensie care există de când e acest mecanism de indexare a punctului de pensie. Asta în condițiile în care cât de cât am reușit să ținem inflația în frâu, să reducem inflația în raport cu inflația din perioada guvernării, adică să nu erodăm creșterea de venituri prin creșterea prețurilor. Sunt convins că orice om, care are cât de cât o percepție asupra realității, înțelege că această majorare de pensie este majorarea maximă pe care am putut să o facem, care este sustenabilă, care va funcționa mai degrabă ca un stimulent pentru economie, și nicidecum ca o povară pentru toate cheltuielile”, a explicat prim-ministrul Ludovic Orban.