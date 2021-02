Ludovic Orban: Orice prefect este obligat să acționeze în cadru constituțional și legal / Este reprezentantul Guvernului în județ și are obligația să acționeze respectând programul de guvernare

Ludovic Orban a fost întrebat sâmbătă, după ședinta Biroului Politic Național când vor fi numiți prefecții și mai ales cum comentează situația de la Cluj, unde președintele CJ amenință că își dă demisia, pentru că funcția de prefect al județului a revenit unei alte formațiuni politice din coaliția de Guvernare.

„Orice prefect este obligat să acționeze în cadru constituțional și legal. Prefectul este reprezentantul Guvernului în județ și are obligația să acționeze respectând programul de guvernare, în numele Guvernului, în județul respectiv, dacă un prefect nu acționează în cadru constituțional și legal și nu aplică programul de guvernare normal că nu va rămâne prefect.

Este un lucru normal și firesc. Pe de altă parte, orice prefect, din orice formațiune politică din coaliție are aceeași obligație”, a declarat Ludovic Orban.

