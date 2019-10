Orban: Sunt aproape o mie de angajați la Cancelaria și aparatul premierului. Există varianta disponibilizării (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat că liberalii lucrează deja la Ordonanța de Urgență pentru funcționarea și organizarea guvernului. Sunt aproape o mie de angajați la Cancelaria și aparatul premierului, prin urmare există varianta disponibilizării, a mai afirmat președintele PNL.

„Am stabilit un plan de lucru pentru ficare ministru. Ei vor avea discuții cu societatea civilă, mediul de afaceri, organizațiile profesionale. Ei vor merge la ministere pentru a cere situația la zi în fiecare minister pentru că au dreptul constituțional. Când vom avea o analiză extrem de clară vom lua toate măsurile care se impun.

Vrem audit profesionist la fiecare autoritate guvernamentală. Intenția mea e să reorganizăm fiecare minister, vom analiza pe fiecare agenție și autoritate, vom adopta organigrame noi.

Sunt aproape o mie de angajați la Cancelaria și aparatul premierului. Există varianta disponibilizării.

După votul de învestitură, deja lucrăm la OUG pentru funcționarea și organizarea guvernului. În 30 de zile maxim, fiecare minister va veni cu proiectul de HG pentru funcționarea respectivului minister”, a declarat Ludovic Orban.

