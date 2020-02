Orban susține că există un proiect de OUG privind alegerile anticipate (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că există un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care reglementează situația în care se ajunge la alegeri anticipate.

„Împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a existat această discuţie şi a rezultat necesitatea reglementării situaţiei în care se ajunge la alegerile anticipate, alegeri parlamentare anticipate.

Acum nu există o reglementare precisă privitoare la anticipate. Se ştie clar că există prevederi constituţionale care stabilesc că termenul maxim de organizare a alegerilor anticipate din momentul dizolvării Parlamentului este de 90 de zile, ca atare este necesară o adaptare a legislaţiei pentru a avea prevederi concrete în cazul alegerilor anticipate”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai susținut că nu cunoaşte forma finală a ordonanţei.

