Ludovic Orban a declarat că, dacă se dorește tergiversarea, iar reglementările pe Justiție pentru care se dorește asumarea vor fi atacate la Curtea Constituțională, atunci Guvernul va da Ordonanță de Urgență. În caz contrar, a spus premierul, există riscul unei adevărate paralizii în sistemul judiciar.

„Nu (ne e teamă de moțiunea de cenzură). Sunt teme importante ce trebuie rezolvate. Dacă intră în vigoare pensionarea magistraților, e riscul să pierdem 2.700 de magistați. Activitatea în Justiție va fi paralizată, accesul la Justiție al cetățeanului va fi restricționat dramatic, nu-și vor mai vom putea găsi oamenii dreptatea în Justiție.

Dacă există dorința de a tergiversa și se va ajunge și la CCR, vom face ce avem la dispoziție. Dacă nu se modifică articolele, Justiția va fi paralizată și nu vom accepta asta.

Suntem într-o situație în care cred că va înțelege toată lumea și nu vom fi nevoiți dăm OUG, dar suntem obligați să apelăm la această procedură care permite adoptarea rapidă a acestor modificări”, a declarat liderul liberalilor.

