Ludovic Orban: Între Palatul Victoria și Cotroceni există, în sfârșit, o relație de cooperare loială, prin care ne coordonăm toate acțiunile, deciziile și politicile publice (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni dimineață, că există, „în sfârșit”, dialog și cooperare loială între Guvern și Președinție, care coordonează „toate acțiunile, toate deciziile și toate politicile publice” puterii executive.

„Între mine, ca premier, și Președintele României, între Guvernul Orban și președinte, este în sfârșit o relație de dialog, de cooperare loială, de parteneriat, prin care ne coordonăm toate acțiunile, toate deciziile și toate politicile publice în beneficiul cetățeanului”, a declarat premierul.

Întrebat despre demersurile pentru formarea unei noi majorități parlamentare post-învestitură, Ludovic Orban a răspuns: „Există o majoritate parlamentară, fragilă - e adevărat, dar există. Noi am semnat niște înțelegeri și acorduri cu partenerii care au fost alături de noi în succesul moțiunii de cenzură și în învestirea Guvernului. Noi ne respectăm promisiunile”.

