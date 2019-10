Ludovic Orban: ”Până în data de 22 decembrie nu se pot organiza alegerile anticipate. Trebuie să instalăm un guvern legitim care să repare ce se poate repara” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că până la finalul lunii decembrie nu se pot organiza alegeri anticipate.

”Până în data de 22 decembrie, termenul la care președintele ales depune jurământul, nu se pot organiza alegerile anticipate, este o prevedere constituțională.

Ideea inițală pe care au avut-o colegii noștri a fost să forțăm anticipatele prin căderea a două guverne. Asat ar însemna ca până în data de 22 decembrie să rămână la guvernare Viorica Dăncilă”, a declarat liderul PNL.

Orban a insistat ca este nevoie de instalarea cât mai urgentă a unui guvern legitim care are de gestionat niște probleme extrem de importante.

”Noi am spus că și preferința noastră o reprezintă anticipatele, dar PNL este dispus să-și asume răspunderea guvernării. Procedura anticipatelor prevede ca două propuneri de guverne succesive să fie respinse de parlament. Noi am spus că până una alta trebuie să instalăm un guvern legitim care să repare ce se poate repara și mai ales să facă față unor provocări foarte mari. Este vorba despre finalizarea exercițiului bugetar, elaborarea legii bugetului de stat pe anul 2020.

E necesară desemnarea unui comisar european care să treacă fără probleme prin Parlamentul European”, a mai spus Ludovic Orban.

