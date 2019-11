Ludovic Orban: „Parlamentarii Pro România care au votat guvernul au avut o contribuție decisivă. Aici greșeala gravă, de neînțeles îi aparține lui Ponta” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că votul pe care parlamentarii Pro România l-au dat pentru învestirea cabinetului său a fost unul decisiv, iar marea greșeală în tot acest context a fost a lui Victor Ponta.

”O parte dintre parlamentarii Pro România, pe care i-am apreciat au venit și au votat învestirea Guvernului și contribuția lor a fost decisivă. Domnul Sorin Cîmpeanu, domnul Daniel Constantin, domnul Banias și alți parlamentari.

Vreau să-i felicit. Poziția corectă a fost poziția parlamentarilor Pro România care au votat învestirea Guvernului. Tot ce găsim, în fiecare zi, arată clar că fără un guvern legitim lucrurile s-ar fi degradat și mai rău și că era absolută nevoie de un guvern legitim, iar votul lor a fost unul foarte decisiv”, a declarat șeful Guvernului.

Orban a mai precizat că nu a înțeles de ce Ponta și-a schimbat poziția după ce a votat demoterea guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură.

”Aici greșeala gravă, de neînțeles îi aparține lui Ponta. Noi am pornit la un drum, am hotărât să dăm jos guvernul PSD și să găsim o formulă de guvern care să poată să asigure o guvernare stabilă, responsabilă, care să repare stricăciunile făcute de PSD, să pregătească terenul pentru repornirea României pe un drum corect. Ce s-a întâmplat între timp, vă spun sincer că nu înțeleg”, a mai spus Ludovic Orban.



