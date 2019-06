Liderul PSD, Ludovic Orban, a lansat un nou apel la adresa parlamentarilor PSD și ALDE pentru a vota moțiunea de cenzură. Liberalul a precizat că dacă aleșii coaliției de la putere vor susține demersul opoziției de înlăturare a Guvernului Dăncilă, vor avea șansa ”să își repare imaginea publică”.

”Adresez public un îndemn parlamentarilor PSD și ALDE. Aveți două variante: să vă încetați cariera politică, rămânând complicii acestui regim toxic pentru România, sau aveți șansa de a vă reabilita în fața cetățenilor români, votând moțiunea de cenzură.

Parlamentarii PSD și ALDE trebuie să înțeleagă că românii vor altă guvernare, nu mai acceptă această coaliție la putere și că este în puterea fiecăruia dintre ei să decidă ca vionța românilor să fie transpusă în fapt. Orice parlamentar ALDE sau PSD care va vota moțiunea de cenzură va avea șansa să își repare imaginea publică, să se debaraseze de ultimii doi ani și jumătate în care au fost complicii unui regim ticălos și să poată să își continue cariera politică fie în partidul din care fac parte, fie într-o altă formațiune politică.

Depinde de conștiința individuală a fiecărui parlamentar dacă va ține cont de ceea ce vor românii sau dacă va rămâne sluga unui regim care face rău acestei țări”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă are vreun semnal clar din partea vreunui parlamentar PSD că va vota moțiunea de cenzură, Orban a răspuns: ”Cu siguranță că avem astfel de discuții și chiar și promisiuni legate de prezența la vot”.

