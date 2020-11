Ludovic Orban: Pe 6 decembrie, este vital să ţinem PSD departe de guvernarea ţării (VIDEO)

Premierul României, Ludovic Orban, a transmis, miercuri seară, un mesaj românilor, prin care îi îndeamnă să iasă la vot pe 6 decembrie, deoarece ”este vital să ţinem PSD departe de guvernarea ţării”.

Ludovic Orban: Imaginați-vă unde eram astăzi dacă pandemia ne-ar fi surprins cu Guvernul Dăncilă la conducerea României

Oficialul le-a spus cetățenilor României să-și imagineze unde am fi fost în prezent dacă pandemia ne-ar fi surprins cu Guvernul Dăncilă la conducerea României.

”Mulți mi-au recomandat atunci să-i lăsăm pe pesedişti ”să-și rupă gâtul”. Nu am putut să fac asta. Dacă făceam asta, s-ar fi ales praful de PSD, dar s-ar fi ales praful și de România.

Când faci politică “ai în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale”, aşa spunea Ionel Brătianu. Cum să pui aşa ceva ȋn balanţă cu un calcul politic pragmatic, chiar dacă acel calcul ne-ar fi asigurat câştigarea alegerilor?

Știu că ați obosit să ȋi auziți pe cei aflaţi la guvernare vorbind despre ”greaua moştenire”, dar mai ştiu şi că cine nu ȋnvaţă din erorile trecutului riscă să le repete.

Pe 6 decembrie, este vital să ţinem PSD departe de guvernarea ţării”, a scris Orban pe pagina sa de Facebook.

Totodată, într-un videoclip, acesta a declarat că „în momentul în care am preluat guvernarea, sistemul de sănătate era aproape pus la pământ. Stocurile strategice, absolut necesare pentru a putea lupta împotriva unei epidemii, erau egale cu 0. Asta am găsit. Unde ar fi ajuns România în 2020 dacă în continuare ar fi fost la putere PSD cu Viorica Dăncilă, Prim-Ministru. Nici nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta. După ce ai văzut care este reacția societății și a oamenilor față de toate mizeriile făcute în justiție de Florin Iordache, cel care a impus adoptarea legilor care au măcelărit justiția pe bandă rulantă, fără niciun fel de dezbatere, călcând în picioare orice fel de opoziție din societate sau din partea opoziției parlamentare, tu să-l susții să fie Președintele Consiliului Legislativ adică cel care verifică calitatea legislației”.

Prim-Ministrul spune că partidul PNL și-a asumat obiectivul de a pune punct guvernării PSD și consideră că dacă nu făceau acest lucru, ”ar fi fost extrem de rău pentru România”.

"Noi ne-am asumat acest obiectiv, să punem punct acestei guvernări, dacă nu reușeam acest lucru, ar fi fost extrem de rău pentru România. După ce am dat jos guvernarea PSD, practic am fost singurii care ne-am asumat răspunderea guvernării. Alții... au preferat să stea deoparte. Mai vrea cineva să mai avem 3 ani așa cum am avut 2017, 2018, 2019, în care să trebuiască să ieșim în stradă ca să oprim ticăloșiile pe care le punea la cale și pe care voia să le pună în practică PSD-ul? Orice om care a suferit de pe urma guvernării abuzive a PSD să vină la vot pentru că se decide soarta României pe următorii 4 ani de zile", a afirmat Ludovic Orban.

