Ludovic Orban, pe șantierul drumului expres Craiova - Pitești: Vremea în care proiectele de investiții se derulau în ritm de melc a trecut (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Economiei, Virgil Popescu, au vizitat, marți, șantierul drumului expres Craiova-Pitești. Orban a susținut că proiectul privind acest drum a stat în sertare ani de zile din caza PSD, dar acum el prinde contur. A mai afirmat, de asemenea, că Guvernul PNL va acorda o atenție deosebită investițiilor în infrastructura de transport și că vremea în care aceste proiecte se derulau în ritm de melc a trecut. Prim-ministrul a mai spus că a trecut și vremea în care aceste proiecte erau „torpilate” de „contestatarii de profesie” aflați în cârdășie cu funcționari din Ministerul Transporturilor și din Compania de Autostrăzi.

Premierul Ludovic Orban a declarat că, vreme de 12 ani, când la Putere a fost mai ales PSD, proiectul privind drumul expres Craiova - Pitești a fost ținut doar în sertar, iar acum se bucură să vadă că acesta prinde viață.

„Suntem prezenți pe tronsonul II al drumului expres Craiova - Pitești, la cel mai lung pod, un pod de 1,7 kilometri. Este o lucrare de artă extrem de dificil de realizat, o lucrare care este în curs de edificare și care va asigura practic traversarea râului Olt în condițiile cele mai bune care au existat.

Drumul expres Craiova - Pitești este un proiect fundamental. Ca ministru al Transporturilor, în 2008, am semnat memorandumul de înțelegere cu Ford, în care Guvernul s-a angajat să realizeze acest proiect de investiții. 12 ani de zile, în care cea mai mare parte la putere a fost PSD, acest proiect a fost ignorat, ținut pe hârtie sau în sertare și mă bucur să văd că prinde viață sub ochii noștri și ai mei, în calitate de prim-ministru”, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban.

