Ludovic Orban: Pensiile și alocațiile vor fi mărite atât cât va permite economia. Nu vom crește impozitele. PSD promovează aberații / Ce se întâmplă cu pensiile speciale

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că pensiile și alocațiile vor crește, dar doar cât va permite economia. Asta în condițiile în care, de la 1 septembrie, pensiile ar trebui să fie majorate cu 40%, după cum prevede o lege trecută de PSD prin Parlament. Cât despre alocații, acestea ar trebui dublate - o inițiativă tot a social-democraților. Orban s-a plâns că PNL a „moștenit o situație extrem de dificilă” și se mai confruntă și cu „populismul promovat sistematic de majoritatea parlamentară a PSD”. În legătură cu pensiile speciale, șeful Guvernului a spus că liberalii vor trebui să găsească alte soluții, dat fiind că judecătorii CCR au declarat neconstituțională abrogarea acestora. „Nu vom crește impozitele și nici contribuțiile”, a dat asigurări premierul.

Ludovic Orban: Pensiile vor crește atât cât va permite economia

Premierul Ludovic Orban a afirma sâmbătă seară, la RTV, că pensiile vor fi majorate atât cât va permite economia.

Șeful Guvernului a mai declarat și în trecut că Executivul va avea grijă să mărească pensiile așa încât acestea să poată fi plătite și pe viitor în noul cuantum, nu doar până la finalul anului. România oricum a intrat în 2020 cu o situație economică șubredă din cauza guvernării PSD, iar criza generată de epidemia de coronavirus a înrăutățit și mai mult situația.

„Pensiile vor crește. Cu cât, depinde de starea economiei și de capacitatea efectivă de a plăti pensiile nu numai anul acesta, ci și anii următori. Vrem să oferim garanția oricărui pensionar că va primi pensia pe care o merită, dar sustenabilitatea este fundamentală. Pensiile vor crește, dar vor crește cu atât cât permite economia”, a insistat șeful Guvernului.

Impozitarea pensiilor speciale, o soluție? Răspunsul lui Orban

Ludovic Orban a mai afirmat că pensiile speciale sunt o mare nedreptate față de cei care au pensii de rând. Dar, dat fiind că judecătorii CCR au declarat neconstituțională abrogarea pensiilor speciale, liberalii vor trebui să se gândească la altă variantă, care „readucă pensiile la un nivel cât mai apropiat de principiul contributivității”.

Acesta a mai remarcat faptul că printre judecătorii CCR care au declarat neconstituțională aborgarea pensiilor speciale sunt unii care ei înșiși primesc pensii speciale.

Întrebat dacă impozitarea acestui tip de pensie e o soluție, Orban a răspuns: „E și asta o soluție, deși atunci când impozitezi, impozitezi un venit. Nu poți impozita un venit din pensie. Suntem susținătorii cotei unice de impozitare. Ne gândim și la impozitarea suplimetară dacă nu găsim altă soluție”.

Premierul României, despre dublarea alocațiilor

Ludovic Orban a mai declarat, la RTV, că de evoluția economiei va depide și eventuala dublare a alocațiilor. Aceasta a fost o altă lege „superpopulistă” trecută de PSD prin Parlament, a mai precizat el.

„Noi am prorogat termenul de intrare în vigoare. Impactul este de 7, 3 miliarde suplimentare. O să încercăm să mărim cât ne permite. Și aici a fost o hotărâre a Parlamentului superpopulistă. A fost o majorare propusă de PNL, a venit PSD și a mai dublat o dată alocațiile. Noi am avut la bază un argument: timp de 4 ani nu crescuseră deloc alocațiile. Dar după ce s-au dublat, să vii tu, PSD, să le mai dublezi o dată, asta nu are fundament economic!”, a explicat Orban.

Prim-ministrul a insistat că nu se poate ca PSD să tot vină cu „aberații” și propuneri populiste, când România suferă atât de mult la capitolul infrastructură: „România se află într-un risc major din cauza înapoierii infrastructurii. Nu poți să măreși și pensii, și alocații și ajutoare sociale, să dai profesorilor nu știu câte salarii când se angajează”.

Orban s-a mai plâns că, pe lângă situația economică grea pe care au moștenit-o de la vechea guvernare social-democrată, se mai confruntă și cu „populismul promovat sistematic de majoritatea parlamentară a PSD”.