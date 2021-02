Ludovic Orban: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2022 (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că pensiile vor fi majorate de la data de 1 ianuarie 2022. Totodată, liderul liberalilor a precizat că recalcularea punctului de pensie se va derula într-un ritm cât mai rapid și spune că această procedură urmărește un lucru foarte simplu, „și anume dacă un pensionar are o contribuție similară, să aibă aceeași pensie indiferent de anul în care s-a pensionat”.

