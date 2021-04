Ludovic Orban: Pentru PNL nu există o altă soluție politică de guvernare decât actuala coaliție. USR-PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul sănătății (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că din punctul de vedere al liberalilor coaliția de guvernare trebuie să meargă mai departe, iar cei de la USR PLUS trebuie să desemneze o altă persoană pentru a prelua portofoliul Sănătății, în locul lui Vlad Voiculescu.

”Am luat act de decizia domnului prim-ministru de a elibera din funcție ministrul Sănătății. Așa cum am declarat și luni după ședința coaliției, este nu doar dreptul, ci și obligația constituțională a premierului de a veghea la buna funcționare a Guvernului și de a interveni atunci când este necesar pentru a asigura buna guvernare, chiar și prin schimbarea unui ministru.

Pentru PNL nu există o altă soluție politică de guvernare decât actuala coaliție și din punctul nostru de vedere, această decizie a premierului este una care nu are nicio legătură cu decizia noastră politică fermă de a menține actuala coaliție. (...) La Ministerul Sănătății tot USR-PLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul.

În ceea ce ne privește pe noi, îl susținem în acest demers pe domnul prim-ministru și considerăm că este mai importantă pentru România buna guvernare decât persoana unui ministru. Atunci când este necesară schimbarea unui ministru pentru a asigura buna guvernare, premierul are deplina capacitate de a propune astfel de decizii”, a spus Ludovic Orban.

