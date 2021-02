Ludovic Orban: “Pentru sănătatea coaliției ar fi foarte bine ca Bugetul să treacă în forma adoptată în Guvern”

Întrebat dacă există un calendar privind adoptarea bugetului pe anul 2021 în Parlament, președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat că cel mai important aspect este finalizarea dezbaterilor în Guvern. Deși Orban a precizat că își dorește ca acest lucru să se finalizeze cât mai repede, a precizat că procedura poate fi întârziată dacă se aduc amendamente:

“Cel mai important lucru este să fie finalizată dezbaterea în cadrul Guvernului și Guvernul să adopte în ședință de Guvern proiectele de lege pentru a fi transmise Parlamentului. În ceea ce privește dezbatrea parlamentară, sigur că ne dorim ca aceasta să se facă într-un timp cât mai scurt, pe de altă parte este evident că orice parlamentar are dreptul de a formula propuneri de amendamente care vor fi dezbătute în comisiile de specialitate, în special în comisia de raport, Comisiile reunite de Buget, Finanțe și ulterior în Plen. Cu cât mai repede vom putea finaliza dezbaterea și adoptarea, cu atât mai bine va fi”, a declarat Ludovic Orban.

În ceea ce privește posibilitatea formulării unor amendamente în Parlament de către reprezentanții USR-PLUS, Ludovic Orban a sugerat că pentru “sănătatea coaliției” ar fi bine ca bugetul să treacă în forma adoptată de Guvern:

“Am avut discuții pe această temă și au spus clar punctul nostru de vedere că există posibilitatea până sunt adoptate proiectele Legii bugetuluid e stat și proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat în Guvern să mai existe posibilitatea formulării unor amendamente astfel încât să nu fie necesar ca grupurile parlamentare din coaliție să trebuiască să propună amendamente. Suntem la primul buget care este pregătit, elaborat și înaintat în cadrul acestei coaliții și pentru sănătatea coaliției, pentru sănătatea dezbaterilor, ar fi foarte bine ca proiectul să treacă într-o formă, dacă este posibil, forma adoptată în Guvern”.

