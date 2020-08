Ludovic Orban: „Personal sunt împotriva traseismului politic” / „Unii au venit alături de noi pentru că estimează că PNL va guverna în următorii patru ani”

Premierul României a precizat că se declară total împotriva traseismului politic, catalogând drept „accidente” transferurile pe care PNL este acuzat că le-a făcut de la alte formaţiuni politice.

„Personal sunt împotriva traseismului politic. Au mai fost accidente, nu a fost decizia mea. În câteva judeţe a fost această decizie. Din cei care au venit, cei mai mulţi au fost în PNL, au fost luaţi aproape cu japca prin Ordonanţa aia 55 când era la guvernare PSD. Traseismul politic din păcate nu se manifestă numai la noi, se manifestă la toate partidele, sunt exemple notorii”, a declarat șeful Guvernului, luni seară, la Digi 24.

Ludovic Orban susține că unii membri de partid caută avantaje personale

„Sunt unii care au venit alături de noi nu neapărat că ţin la Partidul Naţional Liberal, ci pentru că estimează că PNL va guverna în următorii patru ani şi ca să aibă o relaţie mai bună cu zona guvernamentală, accesul la fonduri guvernamentale. Eu le-am transmis la toţi următorul mesaj: nu există subiectivism în alocarea de fonduri, trebuie să-şi pregătească proiecte pe fonduri europene, spre exemplu”, a mai punctat primul ministru, dând ca exemplu faptul că la Giurgiu candidatul PSD este fostul preşedinte al filialei municipale a PNL, iar la Iaşi candidatul PSD pentru Consiliul Judeţean este trecut de la PNL la PSD.

Ludovic Orban, despre traseismul politic

Și în cursul zilei de vineri, 21 august, Ludovic Orban și-a exprimat opinia cu privire la traseismul politic, amintind faptul că este membru al aceluiași partid încă din 1990.

„În ceea ce privește traseismul politic îmi cunoașteți punctul de vedere, nu sunt de acord cu traseismul politic. Eu sunt membru al aceluiași partid politic, în care m-am înscris din septembrie 1990. În ceea ce privește comunicare guvernamentală, nu cred că există premier care să fie mai deschis, nu doar cu jurnaliștii, ci și cu cetățenii. Răspund la telefon, oricând mi se cere o informați, dacă nu dețin eu informația trimit jurnalistul către deținătorul acelei informații", a declarat șeful Guvernului.

La rândul său, nici președintele Klaus Iohannis nu vede cu ochi buni traseismul politic. Șeful statului a declarat în urmă cu câteva zile că nu este de acord cu „racolarea” unor membri PSD.

„Nu am girat aceste racolări, ba dimpotrivă. Și săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc împotriva traseismului politic. Acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendențioasă și chiar greșit exprimată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac. Eu sunt împotriva traseismului politic. Cei care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să îmi explice mie de ce a făcut-o, eu nu am nicio autorittate să spun unui politician ce să facă. Fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta”, spune șeful statului.