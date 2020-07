Premierul Ludovic Orban a făcut, marți, o nouă serie de precizări cu privire la strategia autorităților de gestionare a epidemiei de coronavirus din România, dar a vorbit și despre faptul că Parlamentul ar putea fi instituția care va stabili data alegerilor generale din 2020, și nu Guvernul. Tot atunci, prim-ministrul a anunțat o întrunire a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru cursul acestei zile, urmând să fie discutate noile propuneri formulate de specialiști pentru a preveni și limita răspândirea COVID-19.

