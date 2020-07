Ludovic Orban: Peste 4.500 de bolnavi de COVID-19 fie nu s-au internat, fie au ieșit din spital la cerere înainte de a fi vindecați. Anchetele epidemiologice trebuie accelerate

Premierul Ludovic Orban a făcut, marți seară, noi precizări cu privire la răspunsul autorităților din România în fața crizei COVID-19. Prim-ministrul a explicat că, în perioada dintre decizia CCR și intrarea în vigoare a noii legi privind carantina și izolarea, peste 4.500 de persoane confirmate cu infecție cu coronavirus fie nu s-au internat, fie au ieșit din spital la cerere. În acest context, el a cerut accelerarea anchetelor epidemiologice pentru o identificare cât mai rapidă a celor cu care au intrat în contact cu bolnavii. Nu în ultimul rând, liderul PNL a subliniat că deși în momentul de față nu se impune carantinarea vreunui județ, există localități pe care autoritățile le au sub observație.

